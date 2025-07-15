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Волгоградцам рассказали, какие полезные вещества таит в себе кабачок

В июле стоит разнообразить свой рацион свежими овощами, такими как баклажаны, брокколи, капуста, лук-порей и репчатый лук, молодой горошек и картофель, морковь, огурцы, помидоры, сладкий перец, редис, свекла, сельдерей, стручковая фасоль и, конечно, кабачок.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, кабачки практически не содержат жирных кислот и благодаря высокому содержанию клетчатки быстро создают ощущение сытости, что делает их популярными среди сторонников диет. Всего 24 ккал на 100 г продукта делают их отличным диетическим выбором.

На 95% кабачки состоят из воды, а также содержат небольшое количество углеводов, включая крахмал. В них много витаминов и минералов: магний (33 мг на 100 г), калий (460 мг) и железо (0,8 мг). Эти элементы полезны для сердечно-сосудистой системы.

Тиамин (витамин В1) улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет, а в 100 г кабачка содержится 0,045 мг этого витамина (4% от суточной нормы). Фолиевая кислота (витамин В9) важна для иммунной и кровеносной систем, и в 100 г этой бахчевой культуры ее 24 мкг, что составляет 6% от суточной потребности. Также в 100 г кабачка содержится 93 мг фосфора, который укрепляет кости и зубы, снижая риск переломов.