Волгоградцам рассказали, какие полезные вещества таит в себе кабачок

Тиамин (витамин В1) улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет, а в 100 г кабачка содержится 0,045 мг этого витамина (4% от суточной нормы). Фолиевая кислота (витамин В9) важна для иммунной и кровеносной систем, и в 100 г этой бахчевой культуры ее 24 мкг, что составляет 6% от суточной потребности. Также в 100 г кабачка содержится 93 мг фосфора, который укрепляет кости и зубы, снижая риск переломов.