Волгоградцам рассказали, какие полезные вещества таит в себе кабачок

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, кабачки практически не содержат жирных кислот и благодаря высокому содержанию клетчатки быстро создают ощущение сытости, что делает их популярными среди сторонников диет. Всего 24 ккал на 100 г продукта делают их отличным диетическим выбором.
На 95% кабачки состоят из воды, а также содержат небольшое количество углеводов, включая крахмал. В них много витаминов и минералов: магний (33 мг на 100 г), калий (460 мг) и железо (0,8 мг). Эти элементы полезны для сердечно-сосудистой системы.
Тиамин (витамин В1) улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет, а в 100 г кабачка содержится 0,045 мг этого витамина (4% от суточной нормы). Фолиевая кислота (витамин В9) важна для иммунной и кровеносной систем, и в 100 г этой бахчевой культуры ее 24 мкг, что составляет 6% от суточной потребности. Также в 100 г кабачка содержится 93 мг фосфора, который укрепляет кости и зубы, снижая риск переломов.