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Старейший бегун-марафонец в мире погиб под колесами автомобиля в 114 лет

Старейший в мире бегун-марафонец Фауджа Сингх погиб под колесами автомобиля на 115-м году жизни. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Старейший в мире бегун-марафонец Фауджа Сингх погиб под колесами автомобиля на 115-м году жизни. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Сообщается, что жителя Индии сбил автомобиль, когда он переходил дорогу в деревне Беас.

— Моего «Торнадо в тюрбане» больше нет, — сообщил публицист Хушвант Сингх в разговоре с газетой.

Марафонец родился 1 апреля 1911 года. По его словам, он не мог ходить до пяти лет, а когда вырос начал заниматься бегом. Сингх много раз принимал участие в международных марафонах в своих возрастных группах.

В 2003 году спортсмен установил мировой рекорд на марафонской дистанции в своей возрастной категории — 5 часов 40 минут. В 2011 году он отметился в Книге рекордов Гиннесса как самый пожилой марафонец — тогда он пробежал полный марафон в возрасте 100 лет.

В Италии 92-летний Антонио Рао завершил свой 30-й подряд Римский марафон, преодолев дистанцию за 6 часов 44 минуты и 16 секунд. Бегун считает, что любой человек сможет бегать в его возрасте. Он также добавил, что хотел бы быть моделью поведения для других людей.