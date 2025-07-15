Старейший бегун-марафонец в мире погиб под колесами автомобиля в 114 лет

Старейший в мире бегун-марафонец Фауджа Сингх погиб под колесами автомобиля на 115-м году жизни. Об этом сообщила газета Hindustan Times.
Сообщается, что жителя Индии сбил автомобиль, когда он переходил дорогу в деревне Беас.
— Моего «Торнадо в тюрбане» больше нет, — сообщил публицист Хушвант Сингх в разговоре с газетой.
Марафонец родился 1 апреля 1911 года. По его словам, он не мог ходить до пяти лет, а когда вырос начал заниматься бегом. Сингх много раз принимал участие в международных марафонах в своих возрастных группах.
В 2003 году спортсмен установил мировой рекорд на марафонской дистанции в своей возрастной категории — 5 часов 40 минут. В 2011 году он отметился в Книге рекордов Гиннесса как самый пожилой марафонец — тогда он пробежал полный марафон в возрасте 100 лет.
В Италии 92-летний Антонио Рао завершил свой 30-й подряд Римский марафон, преодолев дистанцию за 6 часов 44 минуты и 16 секунд. Бегун считает, что любой человек сможет бегать в его возрасте. Он также добавил, что хотел бы быть моделью поведения для других людей.