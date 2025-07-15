Пытались что-то скрыть: омские медики не выдавали пациентке меддокументацию

В Омске прокуратура привлекла к административному штрафу директора одной из частных медклиник. Медики полтора месяца не выдавали своей бывшей пациентке меддокументацию: копии протокола проведенной ей операции и медицинской карты.
Женщина потребовала эти документы в связи с претензиями к качеству оказанной ей медицинской помощи. Заявление она подала в январе нынешнего года. По закону запрашиваемую меддокументацию медицинская организация должна была предоставить ей в течение 30 дней, однако медики все тянули. Не исключено, что пытались что-то скрыть. В итоге медицинские документы из клиники женщина получила только в середине марта, и обратилась в прокуратуру.
Надзорный орган счел, что право пациентки на информацию было нарушено. По инициативе прокуратуры за административное нарушение по статье «Отказ в предоставлении информации» директор клиники был оштрафован мировым судом. Постановление вступило в законную силу.