В Красноярске закрыли корпус больницы после вмешательства прокуратуры

Проверка, проведенная прокуратурой совместно со специалистами строительного надзора, выявила, что в корпусах неврологического и терапевтического стационаров с 50-х годов не проводился ремонт. В палатах отсутствовало водоснабжение, инженерные коммуникации были разрушены, стены, окна и двери покрыты трещинами, а температура в помещениях не соответствовала нормам.