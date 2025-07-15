В Красноярске закрыли корпус больницы после вмешательства прокуратуры

В Красноярске суд приостановил работу стационара Красноярской межрайонной больницы № 3 по иску прокуратуры Свердловского района.
Причиной стали грубые нарушения законодательства о здравоохранении, выявленные в ходе проверки.
Проверка, проведенная прокуратурой совместно со специалистами строительного надзора, выявила, что в корпусах неврологического и терапевтического стационаров с 50-х годов не проводился ремонт. В палатах отсутствовало водоснабжение, инженерные коммуникации были разрушены, стены, окна и двери покрыты трещинами, а температура в помещениях не соответствовала нормам.
Кроме того, стационар был недостаточно оснащен необходимым медицинским оборудованием, таким как противопролежневые матрасы, функциональные кровати и система палатной сигнализации.
По результатам проверки эксперты пришли к выводу об аварийном состоянии зданий и необходимости их закрытия.
Прокуратура, действуя в интересах пациентов, обратилась в суд с требованием о приостановке эксплуатации опасных зданий. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, и работа отделений была приостановлена. Пациенты были переведены в другие больницы города с более комфортными условиями.
Помимо этого, сотрудники больницы были привлечены к административной ответственности за нарушение лицензионных требований и необеспечение доступности для инвалидов. На них наложены штрафы в размере 20 тысяч рублей.
Районная прокуратура взяла на контроль устранение выявленных нарушений и рассмотрение искового заявления в суде.
Как ранее писал «МК в Красноярске», прокуратура контролирует ремонт отделения «Почты России» в Эвенкийском районе. В здании заменена система отопления и отремонтирована крыша.