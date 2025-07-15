Еще 12 километров трассы «Иртыш» в Челябинской области станут четырехполосными

Сообщается, что дорожники приступают к завершающему этапу капитального ремонта трассы Р-254 на участке с 25 по 37 километр. Это территория Красноармейского района.
«Двухполосный участок “Иртыша” будет приведен в четырехполосное исполнение, установлено почти 16 тыс. погонных метров осевого и краевого барьерного ограждения, сводящего к минимуму самые опасные, лобовые, столкновения, а также смонтировано более 3 километров современного освещения: всего на этом участке появятся 190 опор со светодиодными светильниками», — прокомментировали в Упрдор «Южный Урал».
Открыть рабочее движение по четырем полосам на участке планируется уже в текущем году, это позволит разгрузить трассу в направлении Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.