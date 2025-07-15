Еще 12 километров трассы «Иртыш» в Челябинской области станут четырехполосными

«Двухполосный участок “Иртыша” будет приведен в четырехполосное исполнение, установлено почти 16 тыс. погонных метров осевого и краевого барьерного ограждения, сводящего к минимуму самые опасные, лобовые, столкновения, а также смонтировано более 3 километров современного освещения: всего на этом участке появятся 190 опор со светодиодными светильниками», — прокомментировали в Упрдор «Южный Урал».