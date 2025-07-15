МАРТ заявил про изменения в работе рынков в Беларуси

— Поскольку на сегодняшний день нарушения, может быть, не так заметны населению, но они имеют место быть. И, наверное, каждый столкнулся с тем, что видели одни цены на плодоовощную продукцию, регулируемые МАРТ, а на рынке, например, увидели совершенно другие, — обратила внимание Наталья Василевская.