МАРТ заявил про изменения в работе рынков в Беларуси. Об этом в эфире «Первого информационного телеканала» сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская.
— Столкнулись с тем, что практически у 70% субъектов хозяйствования мы устанавливаем нарушения, — прокомментировала представитель МАРТ, говоря про результаты проверок рынков по всей Беларуси.
Василевская уточнила, что в связи с указанным идет подготовка постановления белорусского правительства, куда внесут изменения в правила работы рынков. Она пояснила, что документ предусматривает расширение полномочий администрации рынков, но также ужесточает спрос за их действие.
— Поскольку на сегодняшний день нарушения, может быть, не так заметны населению, но они имеют место быть. И, наверное, каждый столкнулся с тем, что видели одни цены на плодоовощную продукцию, регулируемые МАРТ, а на рынке, например, увидели совершенно другие, — обратила внимание Наталья Василевская.
По данным пресс-службы МАРТ, специалисты ведомства выдали более 300 рекомендаций субъектам, которые осуществляют торговлю на рынках без внесения соответствующих сведений в Торговый реестр в результате выборочного изучения сведений о договорах администраций рынков с субъектами торговли. Речь идет про Чижовский рынок, Комаровский рынок, рынок «Малиновка», «Новый Лебяжий». Также указаны Смоленский рынок в Витебске, Гомельский центральный рынок и ряд других.
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