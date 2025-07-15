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На дворников в Петербурге могут навесить «маячки» для отслеживания работы

Для работников ручной уборки уже разработано мобильное приложение, которое позволяет отслеживать их работу. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.

«Есть пилотные решения для работников ручного труда в виде мобильного приложения, которое позволит фиксировать их трек и работу, время начала и окончания смены, выполненные задания и другие важные данные для прозрачного контроля их работы, — пояснил чиновник. — Мы уже включили в систему мониторинга наши дороги, внутриквартальные территории и точно подключим туда работников ручного труда».

Речь идет о том, чтобы в интерактивном режиме отслеживать передвижение и работу «ручников», как ее сейчас отслеживают для уборочной техники в Центре комплексного контроля городского хозяйства. Помимо прочего сами работники могут видеть друг друга на карте, получать задания и отчитываться об их исполнении.

Кроме того, Разумишкин рассказал, как с помощью новых информационных систем городские службы мониторят уборку на конкретных территориях во время массовых мероприятий, таких как ПМЭФ и «Алые паруса». Для этого используются в том числе и камеры системы «Безопасный город».