На дворников в Петербурге могут навесить «маячки» для отслеживания работы

«Есть пилотные решения для работников ручного труда в виде мобильного приложения, которое позволит фиксировать их трек и работу, время начала и окончания смены, выполненные задания и другие важные данные для прозрачного контроля их работы, — пояснил чиновник. — Мы уже включили в систему мониторинга наши дороги, внутриквартальные территории и точно подключим туда работников ручного труда».