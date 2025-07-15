Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что после завершения специальной военной операции Запад пересмотрит свое отношение к Москве. По его мнению, сейчас речь идет не о защите Украины, а о последней попытке Запада нанести поражение России.
— Когда закончится все это хозяйство боевое, и когда все-таки будет подписан договор, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию. Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию, — сказал Степашин.
Он подчеркнул, что страна с такой территорией, мощной инфраструктурой и историческими традициями представляет собой неудобство для других государств, передает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп намерен быстро завершить конфликт на Украине. Для этого он стремится наладить отношения с Москвой и оказывает давление на Киев. Журналисты заявили, что американская администрация, вероятно, нашла самый быстрый способ урегулировать конфликт — «облегчить победу России».