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Экс-премьер Степашин: Запад в последний раз пытается разбить Россию

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что после завершения специальной военной операции Запад пересмотрит свое отношение к Москве. По его мнению, сейчас речь идет не о защите Украины, а о последней попытке Запада нанести поражение России.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что после завершения специальной военной операции Запад пересмотрит свое отношение к Москве. По его мнению, сейчас речь идет не о защите Украины, а о последней попытке Запада нанести поражение России.

— Когда закончится все это хозяйство боевое, и когда все-таки будет подписан договор, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране. Ведь на самом деле воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть, в последний раз, с последней попыткой разбить Россию. Разбили Советский Союз, ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению. И есть, конечно, попытка разбить Россию, — сказал Степашин.

Он подчеркнул, что страна с такой территорией, мощной инфраструктурой и историческими традициями представляет собой неудобство для других государств, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп намерен быстро завершить конфликт на Украине. Для этого он стремится наладить отношения с Москвой и оказывает давление на Киев. Журналисты заявили, что американская администрация, вероятно, нашла самый быстрый способ урегулировать конфликт — «облегчить победу России».

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