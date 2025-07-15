Новосибирцам грозит штраф и лишение прав за отказ остановить автомобиль

В России, в том числе и Новосибирске, вступили в силу жёсткие поправки в ПДД — теперь за отказ остановиться по требованию полицейского придётся заплатить не 500−800 рублей, а 7−10 тысяч рублей. Президент подписал закон, который резко ужесточил наказание за это нарушение. Документ опубликован на портале правовой информации.
Особенно неприятно придется «повторникам» — если второй раз проигнорируете требование об остановке, готовьтесь либо к новому штрафу в 10 тысяч, либо к полугоду без прав. Новые правила касаются не только полиции, но и таможенников с транспортными инспекторами.
Раньше такое нарушение считалось незначительным — штраф был сопоставим с оплатой парковки. Теперь же неповиновение приравняли к серьёзным проступкам. Власти объясняют это борьбой с нарушителями, уходящими от погонь.