Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам грозит штраф и лишение прав за отказ остановить автомобиль

Президент подписал закон, который резко ужесточил наказание за это нарушение.

В России, в том числе и Новосибирске, вступили в силу жёсткие поправки в ПДД — теперь за отказ остановиться по требованию полицейского придётся заплатить не 500−800 рублей, а 7−10 тысяч рублей. Президент подписал закон, который резко ужесточил наказание за это нарушение. Документ опубликован на портале правовой информации.

Особенно неприятно придется «повторникам» — если второй раз проигнорируете требование об остановке, готовьтесь либо к новому штрафу в 10 тысяч, либо к полугоду без прав. Новые правила касаются не только полиции, но и таможенников с транспортными инспекторами.

Раньше такое нарушение считалось незначительным — штраф был сопоставим с оплатой парковки. Теперь же неповиновение приравняли к серьёзным проступкам. Власти объясняют это борьбой с нарушителями, уходящими от погонь.