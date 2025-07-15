Новосибирцам грозит штраф и лишение прав за отказ остановить автомобиль

В России, в том числе и Новосибирске, вступили в силу жёсткие поправки в ПДД — теперь за отказ остановиться по требованию полицейского придётся заплатить не 500−800 рублей, а 7−10 тысяч рублей. Президент подписал закон, который резко ужесточил наказание за это нарушение. Документ опубликован на портале правовой информации.