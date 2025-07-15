В Ростовской области за минувшие сутки в пожарах спасли двух человек

За минувшие сутки понедельника, 14 июля, в Ростовской области произошло 20 техногенных пожаров, в которых спасли двух человек. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Также за этот период 15 раз горела сухая растительность. И еще три раза донские спасатели ликвидировали ДТП.
— Выезжали 448 специалистов и 112 единиц техники, — говорится в сообщении.
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