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В Ростовской области за минувшие сутки в пожарах спасли двух человек

За понедельник, 14 июля, в Ростовской области 15 раз горел сухостой.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки понедельника, 14 июля, в Ростовской области произошло 20 техногенных пожаров, в которых спасли двух человек. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Также за этот период 15 раз горела сухая растительность. И еще три раза донские спасатели ликвидировали ДТП.

— Выезжали 448 специалистов и 112 единиц техники, — говорится в сообщении.

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