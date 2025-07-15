Спасаем продукты, прячемся от жары: В Кишиневе тысячи жителей останутся без электричества — публикуем адреса

В трёх столичных секторах ожидаются отключения света.
«Premier Energy Distribution» сообщает, что 15 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Буюканы:
Ул. Пьетрэрией, 19, К. Ешилор, 30, 34−36 — с 09:30 до 17:30.
Ул. Алба-Юлия, 160−166, 168 блок 1, 2, 170−180, A. Ксенопол, 21−31, В. Коробан, 34−36, 39A, 41−45, 47/1, 47/2, 51, И. Каллимаки, 1−15, 15A, 2−28, O. Гибу, 3−5, Сучава, 139, 155−167, 156, 156A, 160−166, 999, 9001, Сучевица, 21, 22/1, 22/2, 22/3 — с 09:10 до 16:00.
Центр:
Шос. Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
Чеканы:
Ул. Будэй, 2, 2A, 2B, 2v, ⅔, 15−17, 17A, 21, 25−33, 37−43, Чокана, 12, 12/1, Мэлэешть, 2, 2A, 4−16, Н. Григореску, 11−25, Отоваска, 5/1, 14/1, 19A, 19V, 21, 21/1, 21A-Z, 23, 23a, 23B, 23G, 23/2 — с 08:50 до 16:00.
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