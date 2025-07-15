Россиянам напомнили об индексации маткапитала

«Если семейный капитал использован неполностью, то его остаток подлежит индексации», — рассказал Балынин «Газете.Ru». Он привел пример: с1 февраля 2025 года остаток средств материнского капитала по сертификату, составлявший 275 тысяч рублей, автоматически проиндексирован на 9,5% — в соответствии с инфляцией за 2024 год — и увеличился до 301 125 рублей.