Врач Медведев: нарушение микробиоты кишечника может негативно влиять на давление

«Дело в том, что тот же водород не только всасывается в кровь или выводится из организма вместе с другими газами, но и на месте, прямо в кишечнике потребляется другими микроорганизмами. Самые важные из них — археи. Они метаногенные, то есть они синтезируют метан. Но так устроено, что чем больше выделяется метана, тем меньше остается водорода. А метан усиливает воспаление в организме, что провоцирует развитие запоров, способствует развитию многих заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Примерно половина людей являются метаногенными, то есть у них большое количество архей в кишечнике. И простое изменение рациона питания не помогает им избавиться от архей: сколько бы вы не давали людям пищевых волокон, у них образуется просто больше метана, а водород не увеличивается, что не сопровождается снижением выраженности окислительного стресса в организме», — рассказал Медведев.