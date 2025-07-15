Жителю Красноярска грозит суд за жестокое обращение с собакой

Прокуратура Железнодорожного района Красноярска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя.
Он обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (часть 1 статьи 245 УК РФ).
Следствие установило, что в феврале 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей комнате в общежитии, нанес своей собаке породы американский стаффордширский терьер несколько ударов кухонным ножом в область шеи.
Кровавые следы в общественном санузле привлекли внимание соседей. Заметив неладное, они обнаружили владельца в состоянии опьянения и немедленно забрали собаку, доставив ее в ветеринарную клинику. Несмотря на усилия врачей, спасти животное не удалось, и его пришлось подвергнуть эвтаназии.
Обвиняемый признал свою вину, объяснив свой поступок отсутствием денег на содержание питомца.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка в Железнодорожном районе Красноярска для рассмотрения по существу.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в России предложили изымать домашних животных у нерадивых владельцев по жалобам соседей. Ранее правительство уже поддержало идею изъятия диких животных у безответственных хозяев.