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Обвиненный в шпионаже на Россию британец заявил, что работал на Израиль

Британец Говард Филлипс, обвиненный в шпионаже в пользу России в 2024 году, заявил суду, что на самом деле пытался разоблачить агентов и передать информацию о них Израилю. Об этом сообщает The Guardian.

Британец Говард Филлипс, обвиненный в шпионаже в пользу России в 2024 году, заявил суду, что на самом деле пытался разоблачить агентов и передать информацию о них Израилю. Об этом сообщает The Guardian.

По данным обвинения, 65-летний Филлипс передал предполагаемым российским агентам флешку с информацией о министре обороны Гранте Шэппсе, включая его домашний адрес и местоположение частного самолета. Его обвинили в содействии иностранной разведке.

В 2025 году в королевском суде Винчестера Филлипс отрицал, что действовал против Великобритании. Он заявил, что участвовал в тайной операции, направленной на разоблачение российских шпионов, которых хотел заманить в ловушку.

Филлипс пояснил, что является евреем и планировал передать данные Израилю, полагая, что это может принести пользу стране. Отношение к России он охарактеризовал как крайне негативное, передает издание.

Арест Филлипса произошел 16 мая 2024 года в центре Лондона. Полиция провела обыски по двум адресам и отметила, что задержание не связано с другими расследованиями.