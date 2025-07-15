Обвиненный в шпионаже на Россию британец заявил, что работал на Израиль

Британец Говард Филлипс, обвиненный в шпионаже в пользу России в 2024 году, заявил суду, что на самом деле пытался разоблачить агентов и передать информацию о них Израилю. Об этом сообщает The Guardian.
По данным обвинения, 65-летний Филлипс передал предполагаемым российским агентам флешку с информацией о министре обороны Гранте Шэппсе, включая его домашний адрес и местоположение частного самолета. Его обвинили в содействии иностранной разведке.
В 2025 году в королевском суде Винчестера Филлипс отрицал, что действовал против Великобритании. Он заявил, что участвовал в тайной операции, направленной на разоблачение российских шпионов, которых хотел заманить в ловушку.
Филлипс пояснил, что является евреем и планировал передать данные Израилю, полагая, что это может принести пользу стране. Отношение к России он охарактеризовал как крайне негативное, передает издание.
Арест Филлипса произошел 16 мая 2024 года в центре Лондона. Полиция провела обыски по двум адресам и отметила, что задержание не связано с другими расследованиями.