В Красноярске появятся еще шесть научных площадок для детей

На открытых общественных пространствах Красноярска до конца 2027 года планируется оборудовать шесть научных площадок для детей.
В 2025 году достигнута договоренность о включении научных детских площадок в проекты благоустройства общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — отметила начальник отдела управления, подготовки и учёта объектов внешнего благоустройства департамента городского хозяйства и транспорта Юлия Погребная.
В 2026 году планируется благоустроить семь территорий, на трёх из которых появятся зоны для изучения науки. Также три подобных локации появятся в 2027 году. Концепция научных площадок разрабатывается.
В качестве вариантов размещения научных площадок в 2026 году рассматриваются места, победившие в народном голосовании: сквер Западный, набережная реки Енисей от Октябрьского моста до дома № 12 по Северному проезду, сквер Сказочный и общественное пространство «Преолес», — добавили в пресс-службе администрации краевого центра.
Отметим, что на данный момент в краевом центре работают две детские научные площадки на открытом воздухе. В детском городке «Маленький Татышев» можно провести раскопки древних животных, взвесить на весах груз, поиграть с конструкторами и пройти лабиринт.
Вторая локация создана в 2024 году в сквере «Каменный городок» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», она направлена на изучение свойств света.