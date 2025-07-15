«Оранжевый» уровень активности на Солнце: ждать ли магнитную бурю 16 июля

Наиболее уязвимы к геомагнитным колебаниям люди старше 50 лет, а также те, кто страдает хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но даже здоровые люди могут ощущать дискомфорт — исследования показывают, что около 30% населения реагирует на изменения в магнитосфере. Полностью нейтрализовать воздействие магнитных бурь невозможно, но можно снизить их влияние. Для этого важно: