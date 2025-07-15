В Екатеринбурге простятся с лидером группы «Сечень» Ильей Махотиным

Илья Махотин в 2000 году основал группу «Сечень», которая успела записать четыре альбома — сами музыканты называли свой стиль «СкомоРок». В молодости он также работал кузнецом и снялся в документальном фильме Евгения Григорьева «Кузнецы своего счастья» о жильцах разрушающегося дома на окраине города, который вышел в 2003 году.