СМИ: В России обсуждают введение правил массового отключения мобильного интернета

Минцифры РФ обсуждает введение правил массовых отключений мобильного интернета в стране. Об этом во вторник, 15 июля, сообщила газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и топ-менеджера одной из сотовых компаний.
По данным источника газеты, сейчас правительство и местный бизнес обсуждают введение единого органа, который бы принимал заявки от заинтересованных структур. Источник отметил, что данная мера поможет препятствовать воздействию на процедуру неуполномоченных органов власти.
Авторы материала отмечают, что в РФ также могут создать информационную сеть, в которой участники сотового рынка смогут получать достоверные указания о сроках блокировать мобильной связи.
— До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности ФСБ. Это было стандартной практикой — например, в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям. Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много, — рассказал источник в беседе с газетой.
С весны текущего года ограничения на работу интернета регулярно вводят власти ряда российских регионов, прежде всего, граничащих с Украиной или находящихся в ЦФО, из-за атак беспилотников. Однако в конце июня отключения стали массовыми и затронули большую часть РФ. Юрист Александр Маслов рассказал, как получить компенсацию за неработающий мобильный интернет.
Эксперты также рассказали, что делать в случаях, когда не работает мобильный интернет.