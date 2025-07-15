Габи Кики планирует подписать контракт с самарскими «Крыльями» до лета 2027 года

Инсайдер Иван Карпов пишет: в среду Кики будет в Самаре на медосмотр. После подпишет соглашение на два сезона. Пополнит состав волжан как свободный агент. По договоренности с «Актобе» может получить такой статус, если уйдет за полгода до истечения контракта.