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Габи Кики планирует подписать контракт с самарскими «Крыльями» до лета 2027 года

Появилась информация о еще одном потенциальном новичке волжан перед стартом сезона.

Появилась информация о еще одном потенциальном новичке волжан перед стартом сезона.

В начале месяца агент 30-летнего камерунского защитника сообщал о переговорах с «зелено-бело-синими». Сейчас Габи Кики выступает за казахстанский «Актобе». Контракт действует до конца нынешнего года.

Также играл в Молдавии за «Шериф» и Белоруссии. Участвовал в матчах Лиги Европы и Конференций, квалификациях этих турниров, а также Лиги Чемпионов. Всего в еврокубках 36 встреч, семь желтых и одна красная карточка.

Инсайдер Иван Карпов пишет: в среду Кики будет в Самаре на медосмотр. После подпишет соглашение на два сезона. Пополнит состав волжан как свободный агент. По договоренности с «Актобе» может получить такой статус, если уйдет за полгода до истечения контракта.

Недавно экс-форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, как попрощался с теперь уже бывшими одноклубниками.

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