Выступили на форуме в Казахстане: сотрудники Омского ГАУ представили научные разработки

Особое внимание на форуме было уделено выступлению делегации Омского государственного аграрного университета (Омский ГАУ), который с 2016 года является активным участником Альянса сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шелкового пути. С 2024 года вуз также вошел в Университет ШОС, а в апреле 2025 года был избран в Постоянный Совет Университета ШОС, что значительно укрепило его позиции на международной арене.