Выступили на форуме в Казахстане: сотрудники Омского ГАУ представили научные разработки

6−8 июля в Алматы (Казахстан) прошли два знаковых аграрных форума: юбилейная X конференция Альянса сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шелкового пути и IV Форум ректоров аграрных университетов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мероприятиях приняли участие представители 130 вузов из 20 стран мира, что подчеркивает их высокую значимость для международного академического сообщества.
Особое внимание на форуме было уделено выступлению делегации Омского государственного аграрного университета (Омский ГАУ), который с 2016 года является активным участником Альянса сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шелкового пути. С 2024 года вуз также вошел в Университет ШОС, а в апреле 2025 года был избран в Постоянный Совет Университета ШОС, что значительно укрепило его позиции на международной арене.
Важной частью программы стало выступление руководителя центра исследований экономики и инноваций Омского ГАУ, доктора экономических наук Ольги Косенчук. Она представила доклад на тему «Образование и наука в условиях глобализации: новые модели и стратегии». В своем выступлении она рассказала об опыте Омского ГАУ в реализации программ академической мобильности, внедрении совместных образовательных программ «двойных дипломов» и участии в международных проектах.
Фото: пресс-служба омского ГАУ.
Ольга Косенчук в своем выступлении подчеркнула важность стратегических научных направлений университета, таких как развитие технологий умного сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности и экологическая защита. Она также призвала участников форума к активному сотрудничеству в рамках международных грантов и проектов ШОС, что может стать катализатором для дальнейшего развития научно-образовательного партнерства. Ее выступление вызвало большой интерес у участников и стало одной из ключевых точек обсуждения на форуме.
Помимо этого, Омский ГАУ сыграл важную роль в принятии решений о создании Молодежного альянса Шелкового пути по технологиям и инновациям. Утвержденный Устав и план работы альянса стали результатом совместных усилий участников, включая представителей Омского ГАУ.
Форум стал площадкой для обмена передовым опытом в области сельскохозяйственных исследований, подготовки кадров и возрождения сельских территорий. Полевые визиты и тематические семинары позволили участникам увидеть практическое применение инновационных технологий.