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Узгидромет предупреждает: в Узбекистан идёт сильная жара до 45 градусов

Vaib.uz (Узбекистан. 15 июля). Синоптики бьют тревогу: на территорию Узбекистана вновь надвигается сильная жара. По данным Узгидромета, в период с 17 по 19 июля ожидается вынос крайне горячих воздушных масс с юга, что приведёт к резкому повышению температуры по всей стране.

Сейчас в Ричмонде: +23° 5 м/с 94% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Vaib.Uz

17 июля — жара охватит северные и южные регионы, а также пустынные зоны. 18—20 июля — палящий зной распространится по всей территории республики.

Температура воздуха достигнет 40−43°C, а в южных и пустынных районах местами поднимется до 44−45°C.

Также по Узбекистану ожидается усиление ветра — до 13−18 м/с, в некоторых регионах с пыльным поземком.

Что важно помнить в период сильной жары:

  • Избегайте длительного пребывания на солнце, особенно с 11:00 до 17:00.
  • Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
  • Носите светлую одежду и головные уборы.
  • По возможности — ограничьте физическую активность на открытом воздухе.

Жаркая погода в середине июля — не редкость для Узбекистана, но такие показатели температуры приближаются к аномальным. Власти рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно пожилым людям, детям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.