Узгидромет предупреждает: в Узбекистан идёт сильная жара до 45 градусов

Жаркая погода в середине июля — не редкость для Узбекистана, но такие показатели температуры приближаются к аномальным. Власти рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно пожилым людям, детям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.