Узгидромет предупреждает: в Узбекистан идёт сильная жара до 45 градусов

17 июля — жара охватит северные и южные регионы, а также пустынные зоны.
Температура воздуха достигнет 40−43°C, а в южных и пустынных районах местами поднимется до 44−45°C.
Также по Узбекистану ожидается усиление ветра — до 13−18 м/с, в некоторых регионах с пыльным поземком.
Что важно помнить в период сильной жары:
- Избегайте длительного пребывания на солнце, особенно с 11:00 до 17:00.
- Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания.
- Носите светлую одежду и головные уборы.
- По возможности — ограничьте физическую активность на открытом воздухе.
Жаркая погода в середине июля — не редкость для Узбекистана, но такие показатели температуры приближаются к аномальным. Власти рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно пожилым людям, детям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.