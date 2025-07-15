В Самаре на 72-м году жизни скончался известный журналист Сергей Рязанов

15 июля 2025 года наступила печальная новость — ушел из жизни Сергей Юрьевич Рязанов, выдающийся представитель самарской журналистики. О его кончине официально сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза журналистов России.
Рязанов оставил значительный след в медиапространстве региона, долгие годы возглавляя редакцию «Самарской газеты». Его профессиональный путь был отмечен многочисленными достижениями и признанием коллег.
«Это был светлый, добрый и порядочный человек», — рассказывают коллеги Сергея Юрьевича.
Последние месяцы жизни известный медиапрофессионал боролся с тяжелым недугом. Гражданская панихида пройдет 16 июля в здании по адресу: Самара, улица Дзержинского, 27. Прощание запланировано на период с 12 до 13 часов дня.
Редакция «МК в Самаре» выражает соболезнования близким Сергея Юрьевича.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.