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Лукашенко предложил забрать лазурные автобусы из Петербурга на техобслуживание

Белоруссия готова полностью отвечать за свою технику.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики не только поставлять, но и обслуживать автобусы для Петербурга. На встрече с губернатором Северной столицы Александром Бегловым он подчеркнул, что Минск заинтересован в развитии сотрудничества и готов взять на себя ответственность за техническое сопровождение техники.

— Мы обеспечим не только поставки, но и сервис, чтобы исключить любые нарекания, — передает слова Лукашенко «КП».

Он также добавил, что Белоруссия готова полностью отвечать за технику, если город этого захочет. Это, по его словам, укрепит торгово-экономические связи между регионами.

Ранее в Петербурге временно отстранили от работы 137 белорусских автобусов из-за возможного риска возгорания. Лукашенко поручил разобраться в ситуации, отметив, что в самой Белоруссии подобных проблем не фиксировалось. После доработки механизмов эксплуатация машин возобновилась.

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