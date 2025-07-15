Лукашенко предложил забрать лазурные автобусы из Петербурга на техобслуживание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики не только поставлять, но и обслуживать автобусы для Петербурга. На встрече с губернатором Северной столицы Александром Бегловым он подчеркнул, что Минск заинтересован в развитии сотрудничества и готов взять на себя ответственность за техническое сопровождение техники.