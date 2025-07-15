Лукашенко предложил забрать лазурные автобусы из Петербурга на техобслуживание

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики не только поставлять, но и обслуживать автобусы для Петербурга. На встрече с губернатором Северной столицы Александром Бегловым он подчеркнул, что Минск заинтересован в развитии сотрудничества и готов взять на себя ответственность за техническое сопровождение техники.
— Мы обеспечим не только поставки, но и сервис, чтобы исключить любые нарекания, — передает слова Лукашенко «КП».
Он также добавил, что Белоруссия готова полностью отвечать за технику, если город этого захочет. Это, по его словам, укрепит торгово-экономические связи между регионами.
Ранее в Петербурге временно отстранили от работы 137 белорусских автобусов из-за возможного риска возгорания. Лукашенко поручил разобраться в ситуации, отметив, что в самой Белоруссии подобных проблем не фиксировалось. После доработки механизмов эксплуатация машин возобновилась.