Politico: Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия в итоге одержит победу в украинском конфликте — остается лишь вопрос времени. Об этом сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Один из собеседников указал, что российская экономика и армия значительно превосходят украинские.