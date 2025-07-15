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Politico: Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия в итоге одержит победу в украинском конфликте — остается лишь вопрос времени. Об этом сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Один из собеседников указал, что российская экономика и армия значительно превосходят украинские.

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия в итоге одержит победу в украинском конфликте — остается лишь вопрос времени. Об этом сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Один из собеседников указал, что российская экономика и армия значительно превосходят украинские.

Также уточняется, что новые шаги Трампа были связаны с якобы безразличием Москвы к мирным инициативам. Источники в администрации подчеркнули: действия европейских лидеров демонстрируют готовность идти навстречу Вашингтону — в частности, речь идет о дополнительных многомиллиардных вложениях в сферу коллективной обороны.

11 июля Трамп заявил, что НАТО начнет оплачивать поставки американского вооружения, которое впоследствии будет направляться Украине. Он отметил, что соответствующая договоренность была достигнута на июньском саммите альянса. По его словам, Вашингтон будет передавать оружие НАТО, а альянс возместит США полную стоимость.

Кроме того, американский лидер указал, что в новый пакет помощи Киеву войдут батареи ЗРК Patriot. Часть стран, имеющих эти комплексы, передадут их Украине, а США восполнят их арсеналы поставками нового вооружения, передает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля сообщил, что он поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом, и назвал прошедшую беседу хорошей.

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