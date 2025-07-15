В Самаре пройдут экскурсия о детстве в войну и мастер-класс по мозаике

В Музее-галерее «Заварка» 18 и 19 июля пройдут два мероприятия. Гостей ждут кураторская экскурсия по выставке о детстве в годы Великой Отечественной и творческий мастер-класс.
В пятницу, 18 июля, в 18:30 старший научный сотрудник Кирилл Гуров проведёт экскурсию (12+) по выставке «Здесь осталось детство» (12+). Экспозиция рассказывает о жизни детей в Куйбышеве 1941−1945 годов: коммунальные квартиры, уплотнение, редкие фотографии, личные воспоминания.
В субботу, 19 июля, в 11:00 стартует мастер-класс (6+) от самарской студии REZZNIK. Участники создадут мозаики по мотивам дома Маштакова — памятника деревянного зодчества, где располагается музей.
Вход на оба мероприятия — по билетам. Адрес музея: ул. Самарская, 207.
Также в «ЗИМ Галерее» 23 июля откроется выставка о сокровенном «Пока никто не видит» (16+) от Школы проектной фотографии.
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