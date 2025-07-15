В Самаре прошло заседание по делу застройщика Михаила Жукова

В Октябрьском районном суде 14 июля прошло заседание по делу застройщика Михаила Жукова. Он является учредителем и директором ООО «Кольцо». Именно эта компания строила жилой комплекс «Космолет» в районе пересечения улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко.
Жукова обвиняют в том, что с 2019 по 2022 годы он заключал договоры с дольщиками. По версии следствия, он получил около 65 миллионов рублей, но так и не перевел эти деньги на специализированный счет, как того требует закон.
Судебное заседание по делу Жукова отложено. На сайте суда сообщается, что новое заседание запланировано на 6 августа.
Напомним, что ЖК «Космолет» должны были сдать еще в 2022 году. Но работы несколько раз приостанавливали, а возобновили лишь в 2023 году.