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В Самаре прошло заседание по делу застройщика Михаила Жукова

Дело застройщика, которого подозревают в хищении 65 млн рублей, перенесли на август.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районном суде 14 июля прошло заседание по делу застройщика Михаила Жукова. Он является учредителем и директором ООО «Кольцо». Именно эта компания строила жилой комплекс «Космолет» в районе пересечения улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко.

Жукова обвиняют в том, что с 2019 по 2022 годы он заключал договоры с дольщиками. По версии следствия, он получил около 65 миллионов рублей, но так и не перевел эти деньги на специализированный счет, как того требует закон.

Судебное заседание по делу Жукова отложено. На сайте суда сообщается, что новое заседание запланировано на 6 августа.

Напомним, что ЖК «Космолет» должны были сдать еще в 2022 году. Но работы несколько раз приостанавливали, а возобновили лишь в 2023 году.