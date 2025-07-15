Си Цзиньпин: Китай и РФ должны продолжать выполнять достигнутые соглашения

Россия и Китай должны продолжать укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на международных площадках, включая ШОС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Председатель КНР также назвал Лаврова давним другом китайского народа и выразил радость по поводу его визита в Китай для участия в заседании СМИД ШОС.
«Министерства иностранных дел наших стран должны продолжать эффективно выполнять ключевые договоренности, достигнутые мной и президентом Владимиром Путиным, укрепляя взаимную поддержку и сотрудничество», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Он также отметил важность защиты безопасности и интересов развития обеих стран.
Недавно Си Цзиньпин заявил, что Китай под его руководством и Россия под руководством президента Владимира Путина укрепляют политическое взаимодействие.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится в Китае 14−15 июля.