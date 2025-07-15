Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, на данный момент такое вооружение не запланировано к поставке.
Tomahawk — это крылатые ракеты большой дальности, летающие на предельно малых высотах и огибающие рельефы местности. Дальность полета этой ракеты достигает 5,5 тысячи километров — это в несколько раз выше показателей ракетной системы ATACMS, которые Украина получила в 2023 году, передает WP.
Во время встречи с Рютте в Белом доме Трамп заявил, что в будущие поставки вооружения украинским войскам войдут не отдельные ракеты-перехватчики, а батареи противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что всего Вашингтон передаст Киеву 17 этих комплексов, и некоторые из них отправят в ближайшее время.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сказал, что ожидает реакции российского президента Владимира Путина на последние заявления Дональда Трампа о военной поддержке Киеву и о возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров Москвы.