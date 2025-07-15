Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk

Во время встречи с Рютте в Белом доме Трамп заявил, что в будущие поставки вооружения украинским войскам войдут не отдельные ракеты-перехватчики, а батареи противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что всего Вашингтон передаст Киеву 17 этих комплексов, и некоторые из них отправят в ближайшее время.