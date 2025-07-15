Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, на данный момент такое вооружение не запланировано к поставке.

Tomahawk — это крылатые ракеты большой дальности, летающие на предельно малых высотах и огибающие рельефы местности. Дальность полета этой ракеты достигает 5,5 тысячи километров — это в несколько раз выше показателей ракетной системы ATACMS, которые Украина получила в 2023 году, передает WP.

Во время встречи с Рютте в Белом доме Трамп заявил, что в будущие поставки вооружения украинским войскам войдут не отдельные ракеты-перехватчики, а батареи противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что всего Вашингтон передаст Киеву 17 этих комплексов, и некоторые из них отправят в ближайшее время.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сказал, что ожидает реакции российского президента Владимира Путина на последние заявления Дональда Трампа о военной поддержке Киеву и о возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров Москвы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше