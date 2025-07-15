Выставка ретро-автомобилей прошла на Воробьёвых горах: яркие кадры события

3 июля 2025 года в Москве состоялась выставка ретро-автомобилей на Воробьёвых горах. Выставка предоставляла уникальную возможность ознакомиться с разнообразием старинных транспортных средств. Музей транспорта Москвы представил свою коллекцию, включающую редкие модели автобусов, такси и специальной техники, такие как ЛАЗ-697М «Турист», ГАЗ-21Т «Волга», ЗАЗ-966ВБ2 «Запорожец» и знаменитый седельный тягач ГАЗ-51П. Частные коллекционеры и автоклубы продемонстрировали личные автомобили, тщательно восстановленные и представленные публике впервые.