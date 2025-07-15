Михайло Баньяц прошел медосмотр и поучаствовал в первой тренировке «Крыльев»

25-летний сербский полузащитник близок к официальному переходу в команду из 63-го региона.
Ранее писали, что «зелено-бело-синие» заинтересованы в футболисте «Краснодара». Прошлый сезон провел в аренде в ФК «Бачка Топола». В 19 матчах местной Суперлиги забил гол и оформил четыре ассиста. Плюс три «горчичника».
Также выходил в шести встречах Лиги Конференций, но результативными действиями не отметился. Зато заработал два «горчичника».
Баньяц пока все еще принадлежит «быкам». Соглашение с ними рассчитано до лета 2026 года. При этом сейчас полузащитник имеет перелом плюсневой кости.
Телеграм-канал «Топи за “Крылья” уточняет: серб прошел медосмотр и поучаствовал в первой тренировке самарцев 14 июля. Вскоре подпишет контракт на 3 года.
Недавно рассказывали, что состав волжан может пополнить 30-летний камерунец Габи Кики.
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