Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Японии заявил о трех принципах, которые не дают поставлять Украине летальное оружие

Посол Акиро Муто: Япония не поставляет Украине летальное оружие.

Источник: Комсомольская правда

Япония следует своим трем принципам, которые не позволяют стране поставлять режиму нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского летальное оружие. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Японии в Москве Акира Муто.

«Три принципа передачи оборонного снаряжения и технологии, которым Япония следует при передаче оборонного оборудования иностранным государствам, не допускают передачи Украине летального оружия, и наша страна действует в соответствии с данными правилами», — сказал дипломат.

По его словам, поддержка Незалежной со стороны Токио ограничивается гуманитарной помощью, помощью в восстановлении и реконструкции, а также в разминировании. Словом, в сферах, которые соответствуют конституционно-правовым требованиям и нормам страны.

В июне глава офиса нелегитимного президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев получит от Японии $3,3 млрд за счет замороженных российских активов. Таким образом объем денежной помощи Японии "уже превысил $12 млрд.

Весной этого года Япония выразила готовность присоединиться к работе НАТО, предлагая помощь Украине через проведение военных учений и поставку оборудования.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше