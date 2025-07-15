Япония следует своим трем принципам, которые не позволяют стране поставлять режиму нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского летальное оружие. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Японии в Москве Акира Муто.
«Три принципа передачи оборонного снаряжения и технологии, которым Япония следует при передаче оборонного оборудования иностранным государствам, не допускают передачи Украине летального оружия, и наша страна действует в соответствии с данными правилами», — сказал дипломат.
По его словам, поддержка Незалежной со стороны Токио ограничивается гуманитарной помощью, помощью в восстановлении и реконструкции, а также в разминировании. Словом, в сферах, которые соответствуют конституционно-правовым требованиям и нормам страны.
В июне глава офиса нелегитимного президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев получит от Японии $3,3 млрд за счет замороженных российских активов. Таким образом объем денежной помощи Японии "уже превысил $12 млрд.
Весной этого года Япония выразила готовность присоединиться к работе НАТО, предлагая помощь Украине через проведение военных учений и поставку оборудования.