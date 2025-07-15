Климатолог Иошпа: донские аграрии не увидят пользы от ливней

Ростовский климатолог Алксандр Иошпа полагает, что донские аграрии не увидят пользы от ливней. Осадки, которые надвигаются на регион, окажутся кратковременными и не смогут исправить ситуацию с сильной засухой.
Такое мнение учёный представил в интервью каналу «Вести Дон». По словам эксперта, осадки не смогут проникнуть в глубокие слои почвы, поэтому какого-либо заметного изменения ситуации в лучшую сторону не случится.
Сейчас в регионе установилась сильная жара, что спровоцировало засуху. Посевы пострадали из-за отсутствия влаги и высоких температур.
А ранее в нескольких районах Ростовской области был введён режим ЧС по засухе.