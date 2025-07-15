Стало известно, какое наследство осталось после смерти Александра Митты

Кроме того, у мастера экрана имелась квартира-студия на Малой Грузинской улице, в знаменитом Доме художников. Помощь в её получении режиссеру оказал его друг Владимир Высоцкий. Текущая цена за квадратный метр в этом здании начинается от 550 тысяч рублей. Однокомнатная квартира площадью приблизительно 50 квадратов оценивается в 30 миллионов рублей, установило издание. Александр Митта также в разное время упоминал о наличии у него загородной недвижимости.