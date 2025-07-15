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Стало известно, какое наследство осталось после смерти Александра Митты

Единственным наследником скончавшегося режиссёра Александра Митты стал его сын Евгений.

Единственным наследником скончавшегося режиссёра Александра Митты стал его сын Евгений. Какое имущество кинематографиста может перейти к наследнику, выяснил aif.ru.

Ранее в беседах с журналистами Александр Митта упоминал, что его первая собственная квартира в столичном доме на улице Удальцова появилась у него в возрасте 35 лет. В настоящее время рыночная стоимость квадратного метра в этом районе достигает 450 тысяч рублей, а приобретение трёхкомнатного жилья потребует порядка 25−30 миллионов рублей.

Кроме того, у мастера экрана имелась квартира-студия на Малой Грузинской улице, в знаменитом Доме художников. Помощь в её получении режиссеру оказал его друг Владимир Высоцкий. Текущая цена за квадратный метр в этом здании начинается от 550 тысяч рублей. Однокомнатная квартира площадью приблизительно 50 квадратов оценивается в 30 миллионов рублей, установило издание. Александр Митта также в разное время упоминал о наличии у него загородной недвижимости.

Помимо объектов недвижимости, наследнику перейдут права на творческое наследие, включая авторские права на знаменитые киноленты режиссёра, такие как «Экипаж» и «Гори, гори, моя звезда». Следует отметить, что основанная Александром Миттой в 2006 году киношкола продолжит функционировать в прежнем режиме.

Евгений Митта, которому предстоит вступить в права наследования, пока воздерживается от комментариев по данному вопросу. В ближайшие месяцы ожидается процедура юридического оформления активов покойного режиссёра. Открытие наследственного дела возможно не ранее чем через полгода после его кончины.

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