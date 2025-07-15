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Эксперт по этике раскрыла, почему Зеленский сменил военную форму на черный костюм

Выбор главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите НАТО в пользу черного костюма, а не военной формы, мог отобразиться на итогах переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. С таким мнением выступила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Выбор главы киевского режима Владимира Зеленского на саммите НАТО в пользу черного костюма, а не военной формы, мог отобразиться на итогах переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. С таким мнением выступила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

— Наша одежда всегда влияет на исход дела. Тот конфликт в Овальном кабинете, который мы все наблюдали несколько месяцев назад, тоже был следствием, в том числе неправильно подобранной одежды, — заявила Холгова в разговоре с Aif.ru.

Ранее портал Axios со ссылкой на анонимного чиновника писал, что Зеленский выглядел «не как сумасшедший» на встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО.

В рамках саммита НАТО состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она продлилась 40 минут и прошла без журналистов и трансляций. Зеленский назвал консультацию с американским лидером «длительной» и «содержательной», отметив, что в ходе разговора они обсудили все «действительно значимые» вопросы.

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