Синоптик Позднякова рассказала, что спасает застроенную Москву от перегрева

Облака защищают застроенную Москву от перегрева в аномально жаркую погоду. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила метеоролог Татьяна Позднякова.
Она пояснила, что из-за плотной застройки столица нагревается сильнее. Дело в том, что площадь, на которую падают лучи солнца, сильно увеличилась по сравнению с той Москвой, которая была раньше. Однако облачность позволяет смягчить воздействие солнечных лучей.
Позднякова добавила, что пришедший из Ирана и Ирака жаркий воздух продолжает влиять на погоду в Москве.
«Сейчас ситуация несколько изменилась: погода стала более облачной. Облачность уберегает от дополнительного прогрева и без того жаркой воздушной массы», — рассказала эксперт.
Ранее синоптик Вильфанд предупредил, что Москву накроют грозы.