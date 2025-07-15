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Синоптик Позднякова рассказала, что спасает застроенную Москву от перегрева

Москва нагревается сильнее из-за плотной застройки.

Источник: Аргументы и факты

Облака защищают застроенную Москву от перегрева в аномально жаркую погоду. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила метеоролог Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что из-за плотной застройки столица нагревается сильнее. Дело в том, что площадь, на которую падают лучи солнца, сильно увеличилась по сравнению с той Москвой, которая была раньше. Однако облачность позволяет смягчить воздействие солнечных лучей.

Позднякова добавила, что пришедший из Ирана и Ирака жаркий воздух продолжает влиять на погоду в Москве.

«Сейчас ситуация несколько изменилась: погода стала более облачной. Облачность уберегает от дополнительного прогрева и без того жаркой воздушной массы», — рассказала эксперт.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил, что Москву накроют грозы.