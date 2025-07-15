Синоптик Позднякова рассказала, что спасает застроенную Москву от перегрева

Она пояснила, что из-за плотной застройки столица нагревается сильнее. Дело в том, что площадь, на которую падают лучи солнца, сильно увеличилась по сравнению с той Москвой, которая была раньше. Однако облачность позволяет смягчить воздействие солнечных лучей.