В Челябинске ушла из жизни ветеран журналистики Людмила Вишня

«Родителей развели мошенники, оставив их без денег и имущества. На каждое возражение и сомнение жертвы там отдельная методичка. Я бы даже восхитилась, как ловко они действуют, но не в этой ситуации, в какой мы оказались. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело. Пытаемся отстоять дом, это единственное жилье родителей (привет риелтору!). Мама — лежачий тяжёлый больной», — написала Дарья Вишня по этому поводу.