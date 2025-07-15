В Челябинске ушла из жизни ветеран журналистики Людмила Вишня

В Челябинске в возрасте 77 лет скончалась легендарная журналистка Людмила Вишня, заслуженный работник культуры. Об её уходе 14 июля сообщила дочь Дарья Вишня на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Не стало моей мамы Людмилы Алексеевны Вишня. Потрясения последних месяцев привели к быстрому развитию тяжёлой болезни. Мама угасла стремительно. Она отличалась большим жизнелюбием, оптимизмом, светлым отношением к людям и к жизни. Дом осиротел без мамы. И все мы осиротели», — говорится в тексте поста.
В конце июня Людмила и Юрий Вишня стали жертвами мошенников и потеряли всё имущество. Под давлением и действием угроз супруги перевели накопления аферистам и продали дом.
«Родителей развели мошенники, оставив их без денег и имущества. На каждое возражение и сомнение жертвы там отдельная методичка. Я бы даже восхитилась, как ловко они действуют, но не в этой ситуации, в какой мы оказались. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело. Пытаемся отстоять дом, это единственное жилье родителей (привет риелтору!). Мама — лежачий тяжёлый больной», — написала Дарья Вишня по этому поводу.
Губернатор Алексей Текслер также выразил глубокие соболезнования близким Людмилы Вишня в связи с её уходом.
«Уход из жизни Людмилы Алексеевны отозвался скорбью в сердцах жителей Челябинской области. Многие помнят ее яркие журналистские работы и активную общественную деятельность. Большая часть профессиональной биографии Людмилы Вишня связана с работой в газете “Вечерний Челябинск”, которая в те годы отличалась широтой мысли и смелостью подачи авторских материалов. В жизни журналистки была также страничка, связанная с работой на заводском радио ЧТЗ», — отметил глава региона.
Работы Людмилы Вишня не раз отмечало наградами профессиональное сообщество, в том числе Союз журналистики России.
Редакция chel.aif.ru также выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Вишня.