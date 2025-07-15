ВИА «Стиль» выступит в парках Самары 19 и 20 июля с живой музыкой и джазом

В эти выходные, 19 и 20 июля, в Самаре пройдут концерты (0+) ВИА «Стиль», созданного на базе Самарского концертного духового оркестра. Об этом сообщает городская администрация.
В субботу группа выступит в парке им. Юрия Гагарина, а в воскресенье — в парке 50-летия Октября. Начало обоих концертов в 17:00. ВИА «Стиль» исполнит популярные джазовые и эстрадные композиции.
Ранее, 13 июля, Самарский концертный духовой оркестр выступил на Софийской набережной с программой, посвящённой Дню семьи, любви и верности. Вместе с лауреатами всероссийских и международных конкурсов Екатериной Масальской и Вадимом Зубковым оркестр представил музыкальную программу, которую ранее показывал в Сухуме на праздновании Дня города.
Ранее мы писали, что Музей-галерея «Заварка» приглашает на экскурсию о военном детстве (12+) и мастер-класс (6+) по мозаике 18 и 19 июля.
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