Эксперт Бондарь рассказал, какое наказание грозит за купание на диких пляжах

Отдых на диких или необорудованных пляжах может обернуться не только штрафом, но и арестом на срок до 15 суток, если при этом нарушается общественный порядок. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, ограничения связаны с необходимостью защиты людей и окружающей среды.