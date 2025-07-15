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Эксперт Бондарь рассказал, какое наказание грозит за купание на диких пляжах

Отдых на диких или необорудованных пляжах может обернуться не только штрафом, но и арестом на срок до 15 суток, если при этом нарушается общественный порядок. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, ограничения связаны с необходимостью защиты людей и окружающей среды.

Отдых на диких или необорудованных пляжах может обернуться не только штрафом, но и арестом на срок до 15 суток, если при этом нарушается общественный порядок. Об этом рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, ограничения связаны с необходимостью защиты людей и окружающей среды.

Бондарь отметил, что купание в местах с табличкой «Купаться запрещено» попадает под статью КоАП о нарушении правил водопользования, в этом случае штраф может составить до 1000 рублей. Если купание сопровождается грубым поведением, действия могут квалифицироваться как мелкое хулиганство, за что предусмотрен не только штраф, но и административный арест.

Он также напомнил, что в некоторых регионах действуют дополнительные меры, штрафы за купание в неположенных местах могут быть выше. В ряде случаев местные власти ограничиваются предупреждением, но важно учитывать риски — на диких пляжах нет спасателей, а дно может быть опасным.

Эксперт порекомендовал заранее уточнять статус выбранного для отдыха водоема. Только официальные пляжи проходят проверку на безопасность, а их перечень публикуют местные власти или МЧС, передает News.ru.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что загорать в парке в купальнике российским законодательством не запрещено, однако за появление топлес может грозить штраф до тысячи рублей.