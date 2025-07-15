В Воронеже умер глава первого в России научно-производственного центра

В понедельник, 14 июля, умер бывший президент ракетостроительного концерна «Энергия», ранее базировавшегося в Воронеже, Владимир Попов. Владимиру Николаевичу было 85 лет. 10 августа должно было бы исполниться 86.
Владимир Попов родился в 1939 году в поселке Курганской области. С медалью окончил среднюю школу, затем учился на факультете ракетостроения Челябинского политехнического института. С 1961-го по 1974-й годы работал технологом, начальником лаборатории и цеха, директором машиностроительного завода в Златоусте Челябинской области. Потом перешел на должность главного инженера Воронежского механического завода, затем стал президентом Федерального научно-производственного центра — концерна «Энергия». В его состав которого вошли предприятия, НИИ и филиалы в Воронежской и Московской областях. Краснодарском крае и Грузии. На предприятии делали турбогенераторные источники питания для системы «Энергия-Буран», изделия электротехники для МКС «Альфа», создатели которой выдвигались на присвоение Нобелевской премии.
Под руководством Владимира Николаевича строили дома в Воронеже и Россоши, а также профилакторий, спортивно-оздоровительный комплекс. Под патронатом концерна «Энергия» были созданы одноименная женская футбольная и мужская гандбольная команды. Обе они входили в число ведущих в стране.
С 2003 года Владимир Николаевич работал профессором кафедры экономики, производственного менеджмента и организации машиностроительного производства ВГТУ. Написал более 100 научных работ.