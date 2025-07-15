В Лысьве жильцы добились демонтажа кондиционеров и вывески алкомаркета с фасада жилого дома

Под контролем судебных приставов компания, управляющая сетью алкогольных магазинов, демонтировала кондиционеры и вывеску с названием торговой точки на фасаде жилого дома.
С иском в суд обратилась жительница многоквартирного жилого дома в г. Лысьве Пермского края. Женщину не устроил тот факт, что магазин, расположенный в арендованном нежилом помещении, без согласия владельцев всех квартир разместил на наружной стороне дома сплит-системы и вывеску со своим названием.
В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ, фасад здания является общедомовым имуществом, следовательно, его использование возможно только с разрешения собственников помещений, принятого на общем собрании. Так как кондиционеры и рекламная конструкция были установлены самовольно, суд встал на сторону истицы.
В отделении судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось исполнительное производство, обязывающее компанию привести общее имущество собственников помещений многоквартирного дома в первоначальное состояние путем демонтажа внешних блоков системы кондиционирования и рекламной конструкции, а также устранения последствий установки оборудования посредством оштукатуривания и покраски фасада.
Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возложенных на него обязательствах и предупреждено об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Предупреждения оказалось достаточно для того, чтобы в установленный срок кондиционеры и вывеска были демонтированы, а фасад дома приведен в первоначальный вид.