В Лысьве жильцы добились демонтажа кондиционеров и вывески алкомаркета с фасада жилого дома

Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возложенных на него обязательствах и предупреждено об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Предупреждения оказалось достаточно для того, чтобы в установленный срок кондиционеры и вывеска были демонтированы, а фасад дома приведен в первоначальный вид.