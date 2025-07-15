«Надо убирать дворы, детские сады и школы, кладбище». Мэр сказал о последствиях, нанесенных ураганом Могилеву

Он заявил, что необходимо дойти до каждого двора и разобраться, где нужно помочь людям. Чертков уточнил, что глава Могилевской области Анатолий Исаченко поставил задачу в течение недели максимально очистить город, а также в кратчайшие сроки полностью ликвидировать все последствия.