«Надо убирать дворы, детские сады и школы, кладбище». Мэр сказал о последствиях, нанесенных ураганом Могилеву

Мэр Сергей Чертков в эфире СТВ высказался о последствиях урагана в Могилеве.
По его словам, ситуация в городе контролируемая, однако работы много. Глава Могилевского городского исполкома подчеркнул, что вся жизнедеятельность города обеспечена: есть электричество, вода, водоотведение, работает транспорт.
— Из проблем — надо еще убирать наши улицы, надо убирать дворовые территории, детские садики, школы, надо убирать кладбище. И очень много вопросов по частным домовладениям, по частному сектору, — уточнил Сергей Чертков.
Он заявил, что необходимо дойти до каждого двора и разобраться, где нужно помочь людям. Чертков уточнил, что глава Могилевской области Анатолий Исаченко поставил задачу в течение недели максимально очистить город, а также в кратчайшие сроки полностью ликвидировать все последствия.
— Этим занимаемся, причем занимаются не только коммунальные службы, все предприятия города, люди. Мы провели субботник очень большой, все люди откликнулись. Поэтому задача эта по силам, мы активно работаем, — акцентировал внимание глава Могилевского городского исполкома подчеркнул.
Ранее мы собрали информацию про последствия урагана и грозы 10 июля в Могилевской области: погибла женщина, ребенок и трое взрослых в больнице, деревья вывернуло с корнями, а лес пострадал на территории, равной 420 футбольным полям.
Тем временем Минлесхоз заявил, что ураган в Беларуси повалил 3100 гектаров леса.
Также мы узнали, как выглядит сломанный и поваленный лес после страшного урагана в Беларуси: фото и видео.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко дал три важных поручения и назвал свои требования после ураганов в Беларуси 9 и 10 июля.