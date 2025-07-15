Владислав Радимов: дерби «Акрон» — «Крылья» — самый яркий матч первого тура РПЛ

Экс-футболист «Зенита» и «зелено-бело-синих» объяснил, какую встречу считает главной на старте Премьер-лиги.
Новый чемпионат начнется вечером 18 июля. Откроют столичное «Динамо» и вернувшаяся в РПЛ калининградская «Балтика» (6+). Однако главной игрой первого тура будет принципиальный матч в Самарской области, уверен Владислав Радимов.
«Яркой вывески нет. Думаю, это “Акрон” — “Крылья Советов” — самарское дерби. Если уже говорить о яркой вывеске», — заявил бывший футболист петербуржцев и волжан «Матч ТВ».
Ранее писали, что 25-летний сербский полузащитник Михайло Баньяц прошел медосмотр и поучаствовал в первой тренировке «КС».
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