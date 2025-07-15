Фицо раскритиковал идею ЕК по газу и указал на одержимость Брюсселя РФ

Фицо также охарактеризовал предложение ЕК как «идиотское» и указал на одержимость Брюсселя Россией. Он отметил, что Словакия не сможет заблокировать это решение, так как для его принятия достаточно квалифицированного большинства стран ЕС, а не единогласного согласия. По словам премьера, Брюссель сознательно выбрал такой формат голосования, понимая, что полной поддержки всех 27 стран-членов не будет.