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Фицо раскритиковал идею ЕК по газу и указал на одержимость Брюсселя РФ

Фицо: предложение ЕК по газу идиотское и может навредить экономике Словакии.

Источник: Комсомольская правда

Предложение Еврокомиссии по газу навредит экономике Словакии и снизит конкурентоспособность Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Оно нанесет ущерб экономике Словакии и снизит конкурентоспособность всего ЕС. Но кого это волнует? Аргумент “потому что Украина”, похоже, достаточно силен», — написал он на своей странице в Facebook*.

Фицо также охарактеризовал предложение ЕК как «идиотское» и указал на одержимость Брюсселя Россией. Он отметил, что Словакия не сможет заблокировать это решение, так как для его принятия достаточно квалифицированного большинства стран ЕС, а не единогласного согласия. По словам премьера, Брюссель сознательно выбрал такой формат голосования, понимая, что полной поддержки всех 27 стран-членов не будет.

Ранее сообщалось, что Словакия по-прежнему выступает против планов Евросоюза по запрету на импорт энергоносителей из России, хотя у нее больше нет права наложить вето на такие инициативы.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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