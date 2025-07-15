Фицо раскритиковал идею ЕК по газу и указал на одержимость Брюсселя РФ

Предложение Еврокомиссии по газу навредит экономике Словакии и снизит конкурентоспособность Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Оно нанесет ущерб экономике Словакии и снизит конкурентоспособность всего ЕС. Но кого это волнует? Аргумент “потому что Украина”, похоже, достаточно силен», — написал он на своей странице в Facebook*.
Фицо также охарактеризовал предложение ЕК как «идиотское» и указал на одержимость Брюсселя Россией. Он отметил, что Словакия не сможет заблокировать это решение, так как для его принятия достаточно квалифицированного большинства стран ЕС, а не единогласного согласия. По словам премьера, Брюссель сознательно выбрал такой формат голосования, понимая, что полной поддержки всех 27 стран-членов не будет.
Ранее сообщалось, что Словакия по-прежнему выступает против планов Евросоюза по запрету на импорт энергоносителей из России, хотя у нее больше нет права наложить вето на такие инициативы.
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