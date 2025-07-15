Ученый Поуис: Выживаемость после рака увеличится в четыре раза через полвека

Также ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что подавление производства рибосомной РНК может остановить рост раковых клеток, особенно в опухолях с генетическими мутациями. По словам руководителя исследования Марикки Лайхо, этот метод является абсолютно новым подходом к лечению онкологических заболеваний.