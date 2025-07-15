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Ученый Поуис: Выживаемость после рака увеличится в четыре раза через полвека

Выживаемость после лечения онкологии увеличится в четыре раза через полвека. Об этом рассказал ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис в разговоре с газетой Telegraph.

Выживаемость после лечения онкологии увеличится в четыре раза через полвека. Об этом рассказал ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис в разговоре с газетой Telegraph.

Ученый объяснил, что такой результат будет достигнут благодаря вакцинам, доказавшим свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы.

По словам врача, сейчас методы лечения онкологии развиваются такими быстрыми темпами, что диагноз больше не должен восприниматься как смертельный приговор.

— Рак легких станет «намного реже» благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы, что позволяет пациентам быстро получать индивидуальные планы лечения, — заявил Стивен Поуис в разговоре с The Telegraph.

Также ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что подавление производства рибосомной РНК может остановить рост раковых клеток, особенно в опухолях с генетическими мутациями. По словам руководителя исследования Марикки Лайхо, этот метод является абсолютно новым подходом к лечению онкологических заболеваний.