Башня Константина в Феодосии — назван срок начала реставрации

Ее возвели из местного известняка в 1382 году, но после этого несколько раз перестраивали. Изначально она была двухъярусной, четырехсторонней, с зубцами-мерлонами, защищавшими лучников от обстрела. Толщина ее стен доходила до двух метров. Во время Великой Отечественной войны башня сильно пострадала, и в 1958 году ее реставрировали. О важности роли знаменитой башни свидетельствует то, что она была изображена на старом гербе Феодосии.