Башня Константина в Феодосии — назван срок начала реставрации

«До конца года мы сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию, чтобы в следующий год уже зайти с реконструкцией», — проинформировал Ким.
По его словам, планируется, что реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения будут проведены в течение года. Реконструкция также запланирована на прилегающем средневековом турецком бастионе.
«Это вопрос № 1 для Феодосии, потому что это символ города — на его гербе находится башня Константина. Это будет дополнительная достопримечательность, которую будут посещать наши туристы», — констатировал мэр.
Он также напомнил, что в городе продолжаются работы по реставрации еще одного памятника культурного наследия федерального значения — исторического особняка «Дача Стамболи», сейчас реставрация завершается, она идет в плановом режиме.
Башня святого Константина высотой более 21 метра является частью крепости «Кафа», которую Генуэзская республика построила в XIV веке для обороны Феодосии — своего крупнейшего крымского владения. Среди укреплений «Кафы» башня играла важную роль: она замыкала внешний пояс оборонительной линии, которая тянулась к горе Митридат, а затем, огибая город, спускалась к морю. Башню из-за хранения здесь запасов оружия также называли «арсенальной».
Ее возвели из местного известняка в 1382 году, но после этого несколько раз перестраивали. Изначально она была двухъярусной, четырехсторонней, с зубцами-мерлонами, защищавшими лучников от обстрела. Толщина ее стен доходила до двух метров. Во время Великой Отечественной войны башня сильно пострадала, и в 1958 году ее реставрировали. О важности роли знаменитой башни свидетельствует то, что она была изображена на старом гербе Феодосии.
Судьба средневековых фортификационных сооружений — генуэзского и прилегающего к нему более позднего турецкого — давно волнует общественность и специалистов. В 2016 году часть кладки этого фортификационного сооружения начала выпадать, повторное обрушение произошло в мае 2017, спустя несколько месяцев возможность провести первоочередные аварийные работы была найдена, далее анонсировалась масштабная реставрация объектов, но в течение нескольких лет менялись проекты и фактически работы так и не были начаты. В настоящее время башня огорожена, для туристов объект недоступен.