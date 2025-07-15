США могут поставить Украине дальнобойное вооружение: о чем идет речь

Новые поставки Киеву, анонсированные накануне президентом США Дональдом Трампом, могут включать дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает Washington Post.
«Поставки могут также включать дополнительные ракеты ATACMS», — пишет издание.
Ранее в США предупредили, что Украина будет долго ждать обещанных ей американским лидером Дональдом Трампом систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Дело в том, что в самих Штатах из осталась четверть от необходимого стране запаса.
Также сообщалось, что администрация президента США рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет воздушного базирования JASSM. Ракеты будут оснащены растущим парком истребителей F-16 ВВС Украины, которые, хотя и старые, но могут служить эффективными пусковыми платформами для ракет.