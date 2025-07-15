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Семья девушки погибшего Старовойта съехала из квартиры в Курске два месяца назад

Семья Полины Копыловой, девушки экс-министра транспорта Романа Старовойта, переехала из квартиры в Курске два месяца назад. Об этом журналистам рассказали ее бывшие соседи.

Семья Полины Копыловой, девушки экс-министра транспорта Романа Старовойта, переехала из квартиры в Курске два месяца назад. Об этом журналистам рассказали ее бывшие соседи.

Жители дома также положительно отозвались о Копыловой.

— Уже давненько их дома нет. Вещи они свои вывозили из квартиры, обуви нет. Они здесь были месяца, может быть, два назад, три. Месяца два назад точно, — рассказали жильцы РИА Новости.

После смерти Старовойта появилась информация о том, что у Копыловой начались серьезные проблемы. Так, она живет в гостинице, поскольку всю недвижимость бывшего главы ведомства опечатали. Кроме того, сообщалось, что движущим звеном в отношениях бывшего главы ведомства и девушки была ее мать, которая мечтала о богатом зяте и роскошной жизни.

11 июля Копылова с огромным букетом роз пришла на похороны Старовойта, которые проходят на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Она призналась ему в любви у гроба, оставив около него большой букет роз. При этом девушке не дали сесть рядом с родными чиновника на траурной церемонии. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

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