Семья девушки погибшего Старовойта съехала из квартиры в Курске два месяца назад

Семья Полины Копыловой, девушки экс-министра транспорта Романа Старовойта, переехала из квартиры в Курске два месяца назад. Об этом журналистам рассказали ее бывшие соседи.
Жители дома также положительно отозвались о Копыловой.
— Уже давненько их дома нет. Вещи они свои вывозили из квартиры, обуви нет. Они здесь были месяца, может быть, два назад, три. Месяца два назад точно, — рассказали жильцы РИА Новости.
После смерти Старовойта появилась информация о том, что у Копыловой начались серьезные проблемы. Так, она живет в гостинице, поскольку всю недвижимость бывшего главы ведомства опечатали. Кроме того, сообщалось, что движущим звеном в отношениях бывшего главы ведомства и девушки была ее мать, которая мечтала о богатом зяте и роскошной жизни.
11 июля Копылова с огромным букетом роз пришла на похороны Старовойта, которые проходят на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Она призналась ему в любви у гроба, оставив около него большой букет роз. При этом девушке не дали сесть рядом с родными чиновника на траурной церемонии. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».