Семья девушки погибшего Старовойта съехала из квартиры в Курске два месяца назад

11 июля Копылова с огромным букетом роз пришла на похороны Старовойта, которые проходят на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Она призналась ему в любви у гроба, оставив около него большой букет роз. При этом девушке не дали сесть рядом с родными чиновника на траурной церемонии. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».