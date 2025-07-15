Рак перестанет быть смертным приговором: ученые заявили о прорыве в лечении онкологии

Ведущий специалист Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис заявил, что через 50 лет показатели выживаемости после лечения онкологических заболеваний могут увеличиться в четыре раза. Об этом он рассказал в интервью Telegraph.
По словам эксперта, значительного прогресса удастся достичь благодаря новым вакцинам против рака легких, уже показавшим эффективность в клинических испытаниях, а также генетическим тестам, позволяющим подбирать индивидуальное лечение для опухолей легких и молочной железы.
Профессор Поуис подчеркнул, что современные методы лечения развиваются настолько быстро, что диагноз «рак» постепенно перестает быть смертельным приговором. Последние достижения в иммунотерапии, лекарственной терапии и ранней диагностике уже сегодня позволяют значительно продлевать жизнь пациентов, сохраняя ее качество.
Тем временем в США ученые синтезировали вещество, убивающее раковые клетки. Оно было выведено из токсичного грибка Aspergillus flavus, который часто находят в старых гробницах.