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Рак перестанет быть смертным приговором: ученые заявили о прорыве в лечении онкологии

Telegraph: Через 50 лет выживаемость после рака увеличится в четыре раза.

Источник: Комсомольская правда

Ведущий специалист Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис заявил, что через 50 лет показатели выживаемости после лечения онкологических заболеваний могут увеличиться в четыре раза. Об этом он рассказал в интервью Telegraph.

По словам эксперта, значительного прогресса удастся достичь благодаря новым вакцинам против рака легких, уже показавшим эффективность в клинических испытаниях, а также генетическим тестам, позволяющим подбирать индивидуальное лечение для опухолей легких и молочной железы.

Профессор Поуис подчеркнул, что современные методы лечения развиваются настолько быстро, что диагноз «рак» постепенно перестает быть смертельным приговором. Последние достижения в иммунотерапии, лекарственной терапии и ранней диагностике уже сегодня позволяют значительно продлевать жизнь пациентов, сохраняя ее качество.

Тем временем в США ученые синтезировали вещество, убивающее раковые клетки. Оно было выведено из токсичного грибка Aspergillus flavus, который часто находят в старых гробницах.