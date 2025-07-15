Дочь Юлии Началовой кардинально сменила имидж и стала ещё больше похожа на маму

Напомним, что Алдонина, как и её мать, решила связать жизнь со сценой. После успешного окончания школы с золотой медалью она поступила на актёрский факультет ВГИКа. Фанаты отмечают, что у девушки большой потенциал: она выросла точной копией своей знаменитой мамы, унаследовав не только её внешность, но и талант.