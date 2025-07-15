Дочь Юлии Началовой кардинально сменила имидж и стала ещё больше похожа на маму

Вера Алдонина сменила образ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zarina_dallaeva.
На видео звёздная наследница позирует в парикмахерском кресле, а весь процесс смены имиджа вместе с её реакцией был снят на камеру. Вера была сдержана в словах, отметив, что ей очень нравится новый образ, и смущённо улыбалась.
«Вообще мне очень нравится. Супер», — сказала Вера.
Напомним, что Алдонина, как и её мать, решила связать жизнь со сценой. После успешного окончания школы с золотой медалью она поступила на актёрский факультет ВГИКа. Фанаты отмечают, что у девушки большой потенциал: она выросла точной копией своей знаменитой мамы, унаследовав не только её внешность, но и талант.